هل تنازل نيكولاس مادورو عن موارد فنزويلا لـ أمريكا لإبعاد شبح الحرب؟



وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وافق على التنازل عن جزء من موارد بلاده الطبيعية مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية ودرء العمل العسكري عن بلاده.

أوضحت الصحيفة، أن الرئيس ترامب تحدث في لقاءات خاصة مع مساعديه حول احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة، المقدرة بـ 300 مليار برميل، وهي الأكبر في العالم، حيث تلقى عرضا من الرئيس مادورو كان من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حقوقا في جزء كبير منها، دون اللجوء إلى العمل العسكري.

أشارت إلى أن ترامب ألغى تلك المحادثات، إلا أن مسؤولا كبيرا في الإدارة صرح بأن المحادثات لم تنته تماما، وأن نشر حاملة الطائرات كان وسيلة لإخضاع مادورو.

وأضافت: "اقتراح مادورو تضمن منح الشركات الأمريكية امتيازات تفضيلية في الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الهائلة من الهيدروكربونات والموارد الطبيعية الأخرى".

وأشارت إلى أن ذلك اعتبر محاولة لاستقرار العلاقات وتخفيف التوترات بين البلدين، لكن البيت الأبيض رفض التفاوض لأن الشروط تضمنت بنودا تحمي مستقبل مادورو السياسي.

وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تدبير حرب وتغيير النظام في فنزويلا بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت منذ فترة موقفا متشددا ضد فنزويلا وقيادتها، حيث انتقدت مادورو مرارا واتهمت حكومته بالتورط في تهريب المخدرات.

وفي الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، استخدمت الولايات المتحدة جيشها مرات عديدة لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، إلا أن الكونجرس الأمريكي شكك في قانونية هذه العمليات دون موافقته، وفقا لروسيا اليوم.