الإليزيه: نرحب باستعداد بوتين للتحدث مع ماكرون

وكالات

رحبت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، اليوم الأحد، باستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتة إلى أن الشروط التي يمكن بموجبها إجراء مثل هذه المحادثة سيتم تحديدها في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "من دواعي الترحيب أن الكرملين قد وافق علنًا على هذا النهج. وسنقرر في الأيام المقبلة أفضل طريقة للمضي قدمًا".

وصباح اليوم، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وأضاف بيسكوف: "قال (ماكرون) إنه مستعد للتحدث مع بوتين، ومن المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الخط المباشر المؤتمر الصحفي السنوي، فقد أعرب أيضًا عن استعداده للانخراط في حوار مع ماكرون".

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة في بروكسل عقب قمة توصل فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا، إنه "من المفيد التحدث مجددًا إلى فلاديمير بوتين".