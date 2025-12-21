إعلان

الإليزيه: نرحب باستعداد بوتين للتحدث مع ماكرون

كتب : مصراوي

12:35 م 21/12/2025

بوتين وماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رحبت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، اليوم الأحد، باستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتة إلى أن الشروط التي يمكن بموجبها إجراء مثل هذه المحادثة سيتم تحديدها في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "من دواعي الترحيب أن الكرملين قد وافق علنًا على هذا النهج. وسنقرر في الأيام المقبلة أفضل طريقة للمضي قدمًا".

وصباح اليوم، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وأضاف بيسكوف: "قال (ماكرون) إنه مستعد للتحدث مع بوتين، ومن المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال الخط المباشر المؤتمر الصحفي السنوي، فقد أعرب أيضًا عن استعداده للانخراط في حوار مع ماكرون".

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة في بروكسل عقب قمة توصل فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا، إنه "من المفيد التحدث مجددًا إلى فلاديمير بوتين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإليزيه الرئاسة الفرنسية فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية