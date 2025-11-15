قطر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. ما القصة؟

الدوحة - (د ب أ)

تسلمت قطر اليوم السبت شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تسجيلها رقما قياسيا عالميا عبر تنظيم أكبر عرض جوي عسكري للقفز بالمظلات بمشاركة عدد كبير من الفرق الدولية، وفق المعايير المعتمدة عالميا.

وتسلم الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من إيما برين ممثلة الموسوعة، التي أشادت بمستوى الاحترافية والتنظيم المتميز لبطولة العالم العسكرية السابعة والأربعين للقفز المظلي.

وأعربت ممثلة موسوعة جينيس عن تقديرها لتسجيل هذا الرقم باسم دولة قطر، مؤكدة أن الحدث يعكس مستوى الاحترافية والتنظيم المتميز الذي شهدته البطولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشارك آل ثاني والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في افتتاح متحف الرياضات الجوية، على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي.