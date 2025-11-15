إسرائيل تطالب بتفويض واسع لقوة الاستقرار الدولية بغزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين، أن إسرائيل قدمت سلسلة من المطالب المتعلقة بصلاحيات القوة الدولية التي يُتوقع نشرها في قطاع غزة لحفظ الاستقرار بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وبحسب المصادر، تطالب إسرائيل بمنح قوة الاستقرار تفويضًا واسعًا يتيح لها العمل تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح باستخدام القوة عند الضرورة، وتشدد الحكومة الإسرائيلية على أن تتولى القوة الدولية حماية المدنيين في غزة باستخدام السلاح عند الحاجة، إضافة إلى تكليفها بنزع سلاح المجموعات المسلحة داخل القطاع.

وأوضحت هيئة البث أن قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن نطاق التفويض وصلاحيات القوة الدولية سيحدد في النهاية الدول التي ستشارك في هذه المهمة.