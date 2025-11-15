المستشار الألماني: الوضع الذي كان قائمًا قبل 2022 لن يعود مجددًا

ألمانيا - (د ب أ)

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بضرورة الالتزام بالجدية والاجتهاد من أجل إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.

وخلال مؤتمر لفرع حزبه المسيحي الديمقراطي في ولاية راينلاند بفالتس، قال ميرتس في مدينة مورباخ غربي ألمانيا اليوم السبت: "لا يمكن أن ينجح الأمر بدون جهد، ولا يمكن أن ينجح الأمر بدون عمل"، وتحدث عن انتشار نبرة معينة من التذمر في العديد من الأماكن، وقال إنه لا يعتبر هذه النبرة مناسبة.

وأضاف ميرتس:"نحن نعيش في واحدة من أجمل دول العالم"، داعيًا إلى التحلي بالمزيد من الثقة والتفاؤل بالمستقبل، ورأى ميرتس أن ألمانيا تواجه السؤال الجوهري، وهو ما إذا كانت ألمانيا ترغب في الحفاظ على نظامها الأساسي الحر أم الاستسلام لـ "الافتتان" بالديكتاتوريين.

وفي الوقت نفسه، شدد ميرتس على أن الحرب ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول تاريخية في أوروبا، وأن الوضع الذي كان قائمًا قبل عام 2022 لن يعود مجددًا.