البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستئناف القتال بغزة إذا فشلت خطة ترامب

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس عبر استئناف القتال، وذلك في حال فشلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعمل إدارته على دفعها قدمًا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الهيئة، إن الولايات المتحدة تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها فيما يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولكن ما تزال الخطة تواجه صعوبات في تحقيق توافق دولي حولها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار -الذي جرى تعديله مرات عدة- منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ"مجلس سلام" يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريًا، والسماح بنشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" في القطاع.

وأيدت مصر وقطر والإمارات وباكستان والسعودية والأردن وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني.

ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاصًا بها يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.

وتتمتع روسيا والصين والولايات المتحدة (إضافة لبريطانيا وفرنسا) بحق النقض في المجلس، ما يعني عدم إقرار أي قرار تصوت أي منها ضده.