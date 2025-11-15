وسط غياب تأكيد رسمي.. شائعة اغتيال حميدتي تجتاح مواقع التواصل

وكالات

تصدرت شائعة اغتيال قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل خبر يفيد بمقتل حميدتي إثر هجوم بطائرة "بيرقدار" مسيّرة، ولكن دون ذكر تفاصيل المكان أو توقيت العملية أو الجهات المسؤولة.

وانتشر الخبر بشكل واسع، ورغم ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الجيش السوداني أو الدعم السريع أو أي وكالة أنباء دولية موثوقة، مما يضع الحدث في إطار الإشاعة المنظمة لا أكثر.

وقالت بعض المواقع الإلكترونية، إن الخبر صدر عن قناة RTE، ولكن لم تنشر القناة أي بيان رسمي يؤكد ذلك.

ويرى خبراء أن انتشار الشائعة بهذا الحجم الواسع يعد جزءًا من حرب معلومات تستخدم لخلخلة الميدان وتغيير حسابات القوى المتصارعة، وإرباك ميليشيا الدعم السريع.