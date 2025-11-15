وسط غياب تأكيد رسمي.. شائعة اغتيال حميدتي تجتاح مواقع التواصل
حميدتي
تصدرت شائعة اغتيال قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
أنباء عن اغتــيال هذا الملــعون حميدتي بطيران مجهول !!— تويتر ي Yassin (@abosadam400641) November 14, 2025
اللهم بارك في هذا المجهول 🥺 🇪🇬❤#السودان_المنسي #السودان_تموت_جوعآ pic.twitter.com/Tr3CHhTCsz
وتداول رواد مواقع التواصل خبر يفيد بمقتل حميدتي إثر هجوم بطائرة "بيرقدار" مسيّرة، ولكن دون ذكر تفاصيل المكان أو توقيت العملية أو الجهات المسؤولة.
باي باي حميدتي— (⭐️💥أم محمود ⭐️☀️ الجهنى🐦⬛ (@Mooo19999Mooo) November 15, 2025
تم تأكيد خبر
إغتيال حميدتي قبل قليل بطائرة بيرقدار تركية الصنع
واجمل ماقيل حتي الان
اللهم شردهم هم و من ساعدهم من الداخل والخارج
كما شردو اهل السودان الشقيق
{يارب يكون } pic.twitter.com/iaL3WaNWlw
وانتشر الخبر بشكل واسع، ورغم ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الجيش السوداني أو الدعم السريع أو أي وكالة أنباء دولية موثوقة، مما يضع الحدث في إطار الإشاعة المنظمة لا أكثر.
وقالت بعض المواقع الإلكترونية، إن الخبر صدر عن قناة RTE، ولكن لم تنشر القناة أي بيان رسمي يؤكد ذلك.
تم تاكيد الخبر— AynaAna(AboFatima) (@AynaAna20) November 15, 2025
إغتيال حميدتي قبل قليل بطائره بيرقدار
قناة RTE pic.twitter.com/c3FuUdackI
ويرى خبراء أن انتشار الشائعة بهذا الحجم الواسع يعد جزءًا من حرب معلومات تستخدم لخلخلة الميدان وتغيير حسابات القوى المتصارعة، وإرباك ميليشيا الدعم السريع.