القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية



رام الله- (د ب أ)

نفذت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة نابلس"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة بنابلس، وداهمت عدة منازل قرب مدرسة ظافر المصري، وأزالت صورًا لعدد من الشهداء".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية بينهم أسرى محررون".