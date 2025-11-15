الهند: مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 في انفجار بمركز شرطة في كشمير



سريناجار، كشمير- (د ب أ)

لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 32 عندما انفجرت شحنة متفجرات مساء أمس الجمعة في مركز شرطة بإقليم جامو وكشمير، حسبما أفاد مسؤولون.

وكانت المتفجرات صودرت مؤخرا في إطار تحقيقات تتعلق بخلية إرهابية مشتبه بها.

وأشار رئيس شرطة جامو وكشمير، نالين برابهات، إلى "انفجار عرضي"، وقع أثناء فحص فريق من الطب الشرعي لكمية متفجرات في مركز شرطة نوجام بسريناجار، عاصمة جامو وكشمير.

وقال برابهات في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الإنفجار تسبب في أضرار بالغة بمركز الشرطة والمباني المجاورة

وأضاف برابهات أن من بين القتلى محققون بالشرطة ومصورون، وأن حالة خمسة من المصابين خطيرة للغاية، حسبما أفادت قناة إن دي تي في الإخبارية التلفزيونية.

وقال المسؤولون إن الانفجار وقع أثناء تعامل هؤلاء الأفراد مع المادة المتفجرة التي أحضرت من مدينة فاريداباد بولاية هاريانا، مضيفين أن الانفجار وقع بسبب الطبيعة غير المستقرة للمواد الكيماوية.

وأوضحوا أن المادة كانت جزءا من 360 كيلوجراما من المتفجرات تم مصادرتها من المسكن المؤجر لمتهم مقبوض عليه يدعى الدكتور مزمل جنائي.