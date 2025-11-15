وكالات

قتل 7 أشخاص، وأصيب27 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة مصادرة في مركز شرطة شمال الهند.

وتم تسجيل انفجار عبوات ناسفة مصادرة ومخزنة في مركز شرطة نوجام في مدينة سريناجار ليلة الجمعة.

وقالت مصادر، إن عدد الضحايا قد يرتفع حيث أن 5 من المصابين في حالة حرجة، ومعظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يقومون بفحص المتفجرات، كما قتل مسؤولان من إدارة مدينة سريناجار.

أضافت أن المصابين نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما وصل كبار مسؤولي الشرطة إلى ناوجام، وطوقت المنطقة.

يأتي ذلك فيما يواصل المحققون في الهند، البحث عن أسباب انفجار سيارة في قلب العاصمة الهندية نيودلهي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، وفقا لروسيا اليوم.