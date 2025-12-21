إعلان

أكثر من 900 ألف نازح في كمبوديا وتايلاند بسبب النزاع الحدودي

كتب : مصراوي

08:03 ص 21/12/2025

كمبوديا وتايلاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في كمبوديا، اليوم الأحد، أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من منازلهم بعد أسبوعين من الاشتباكات الحدودية الدامية مع تايلاند المجاورة.

في سياق متصل، أفادت بانكوك، أن نحو 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بسبب تجدد النزاع الحدودي.

وأسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر والتي استخدمت فيها الدبابات والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تايلاند و19 في كمبوديا، وفقا لمسؤولين.

وقالت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان: "يعاني حاليا أكثر من نصف مليون كمبودي، بينهم نساء وأطفال، من ظروف معيشية قاسية نتيجة نزوحهم القسري من منازلهم ومدارسهم هرباً من قذائف المدفعية والصواريخ والغارات الجوية التي تشنها طائرات إف-16 التايلاندية"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ 518.611 شخصاً.

ونشب القتال على خلفية نزاع يتعلق بترسيم الحدود التي يبلغ طولها 800 كيلومتر بين البلدين وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى خلاف حول معبد قديم على الحدود.

وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية اندلاع القتال وتقاذفا الاتهامات باستهداف المدنيين، وذلك بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام في يوليو أسفرت عن مقتل العشرات.

ودعت كل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول آسيان، بما في ذلك كمبوديا وتايلاند، الاثنين، في كوالالمبور لمناقشة النزاع، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كمبوديا وتايلاند كمبوديا تايلاند وزارة الداخلية في كمبوديا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية