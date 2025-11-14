انفجار داخل منطقة المزة بالعاصمة السورية.. فيديو

وكالات

قالت مصادر محلية سورية اليوم الجمعة إن انفجارا وقع نتيجة لاستهداف "قذيفة صاروخية" لبناء مؤلف من 3 طوابق في "طلعة سوبر ماركت فادي" بحي "عين الكروم" في منطقة المزة 86 بالعاصمة السورية تسبب في وقوع إصابات.

ونقل تليفزيون سوريا عن المصادر قولها إن المنطقة شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً، وانتشاراً للدوريات في الشوارع المحيطة، مع وصول سيارات إسعاف إلى المكان المستهدف، في حين لم يتبيّن بعد مصدر الصاروخ أو الجهة المستهدفة.

وفاد مصدر أمني سوري، قد أفاد مساء اليوم الجمعة بإصابة امرأة خلال وقوع انفجار ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة 86 بدمشق.

ونقلت قناة"الإخبارية السورية" عن المصدر الأمني قوله إن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.