إعلان

انفجار داخل منطقة المزة بالعاصمة السورية.. فيديو

كتب : مصراوي

10:56 م 14/11/2025

انفجار يهز العاصمة السورية دمشق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت مصادر محلية سورية اليوم الجمعة إن انفجارا وقع نتيجة لاستهداف "قذيفة صاروخية" لبناء مؤلف من 3 طوابق في "طلعة سوبر ماركت فادي" بحي "عين الكروم" في منطقة المزة 86 بالعاصمة السورية تسبب في وقوع إصابات.

ونقل تليفزيون سوريا عن المصادر قولها إن المنطقة شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً، وانتشاراً للدوريات في الشوارع المحيطة، مع وصول سيارات إسعاف إلى المكان المستهدف، في حين لم يتبيّن بعد مصدر الصاروخ أو الجهة المستهدفة.

وفاد مصدر أمني سوري، قد أفاد مساء اليوم الجمعة بإصابة امرأة خلال وقوع انفجار ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة 86 بدمشق.

ونقلت قناة"الإخبارية السورية" عن المصدر الأمني قوله إن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار يهز العاصمة السورية دمشق انفجار داخل منطقة المزة بدمشق هجوم استهدف منزل بمنطقة المزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري