إعلان

الأمم المتحدة: الخيام والملاجئ المؤقتة بغزة غمرتها مياه الأمطار

كتب : مصراوي

09:56 م 14/11/2025

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في غزة غمرتها مياه الأمطار، لافتًا إلى أن آلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.

وأكد دوجاريك خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إسرائيل رفضت 23 طلبا لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك الخيام.

أفادت هيئة الدفاع المدني بغزة، بأن آلاف الخيام المخصصة للنازحين داخليا تضررت بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وناشدت الدفاع المدني، المجتمع الدولي الإنساني الاهتمام بمعاناة نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيفان دوجاريك إسرائيل هيئة الدفاع المدني بغزة غزة الخيام والملاجئ المؤقتة بغزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري