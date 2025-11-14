الأمم المتحدة: الخيام والملاجئ المؤقتة بغزة غمرتها مياه الأمطار

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مئات الخيام والملاجئ المؤقتة في غزة غمرتها مياه الأمطار، لافتًا إلى أن آلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.

وأكد دوجاريك خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إسرائيل رفضت 23 طلبا لإدخال نحو 4000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية لغزة بما في ذلك الخيام.

أفادت هيئة الدفاع المدني بغزة، بأن آلاف الخيام المخصصة للنازحين داخليا تضررت بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وناشدت الدفاع المدني، المجتمع الدولي الإنساني الاهتمام بمعاناة نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي.