ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية على أوكرانيا إلى 6 أشخاص

كييف- (د ب أ)

ذكر مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة أن روسيا نشرت حوالي 430 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صواريخ وصواريخ كروز في سلسلة جديدة من الهجمات الدامية الليلية على أوكرانيا، بما في ذلك على العاصمة كييف.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون، في العاصمة، طبقا للمسؤول الإداري العسكري تيمور تكاتشينكو. ويتلقى 15 من المصابين العلاج في المستشفى.

وتعرضت السفارة الأذربيجانية في العاصمة لحطام من صاروخ .

وفي منطقة أوديسا، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون، طبقا لما ذكره الحاكم أوليه كيبر.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أنه تم سماع دوي العديد من الانفجارات في العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت وكالة أنباء "آر.بي.سي-أوكرانيا" إنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في جميع مناطق المدينة تقريبا. ووردت أنباء أيضا عن اندلاع العديد من الحرائق في مبان سكنية.

ونقلت صحيفة كييف إندبندنت عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن منشأة طبية ومبنى إداريا تضررا أيضا. ووردت أنباء أيضا عن انقطاع الكهرباء.

ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، من بينهم رجل في حالة حرجة وامرأة حامل وتم تفعيل الدفاعات الجوية.

وفي منطقة دارنيتسكي، سقطت حطام في فناء في مبنى سكني وعلى أرض منشأة تعليمية. واشتعلت النيران في سيارة بعد سقوط شطايا عليها، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.

وفي منطقة دنيبروفسكي، تسبب الحطام في إلحاق أضرار بثلاثة مبان سكنية ومنزل خاص واندلاع حريق في منطقة مفتوحة.

وفي منطقة بوديلسكي، تضررت خمسة مبان سكنية ومبنى غير سكني .

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع من ضرورة أن تواصل أوكرانيا مكافحة الفساد في أعقاب فضيحة فساد كبرى وضعت كبار مسؤولي الطاقة النووية تحت التدقيق. لكنهم قدموا أيضا تأكيدات بأن المساعدات ستستمر في التدفق في الوقت الذي تسعى فيه كييف جاهدة لصد الغزو الروسي.