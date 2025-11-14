الهند: تقدم الائتلاف الحاكم بقيادة مودي في انتخابات ولاية رئيسية

نيودلهي- (أ ب)

تقدم الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في انتخابات ولاية رئيسية اليوم الجمعة، في اتجاه مبكر ينظر إليه على إنه مقياس لشعبيته وسيطرة التحالف على واحدة من أفقر ولايات البلاد وأكثرها نفوذا سياسيا.

وأظهرت نتائج جزئية صادرة عن لجنة الانتخابات الهندية وهي الجهة الرقابية على الانتخابات في البلاد أن التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، من المتوقع أن يحصل على 200 مقعد في الهيئة التشريعية المكونة من 243 مقعدا في ولاية بيهار شرق البلاد.

وتبلغ الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة 122 مقعدا. ومن المتوقع أن يحصل حزب مودي وحده على 90 مقعدا.

ويعتبر الفوز في ولاية بيهار، وهي ثالث أكبر ولاية، من حيث تعداد السكان في البلاد، بحوالي 130 مليون نسمة، أمرا حاسما لأنه يرسل رابع أكبر عدد من المشرعين إلى مجلس النواب في البرلمان.