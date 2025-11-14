إعلان

شركة "أمبري": 3 قوارب اقتربت من ناقلة نفط كانت بطريقها من الإمارات لسنغافورة

كتب : مصراوي

11:43 ص 14/11/2025

ناقلة نفط

دبي - (رويترز)
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة، إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر من الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة غيرت مسارها فجأة وكانت متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
وقال أمبري إن الناقلة، التي ورد أنها على بعد 22 ميلا بحريا شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوبا عبر مضيق هرمز قبل أن تنحرف عن مسارها في خليج عمان.

وقالت الوكالة إن الحادث "من المرجح أن يكون مستهدفا للغاية".
وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الذي كان أول من أبلغ عن الحادث باعتباره "حدثًا مشبوهًا"، إنه تلقى تنبيهاً بوقوع حادث على بعد 20 ميلًا بحريًا شرق خورفكان.
ولم تستجب السلطات الإماراتية فورًا لطلب التعليق.

شركة أمبري البريطانية ناقلة نفط الإمارات العربية المتحدة

