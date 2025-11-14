حماس تسلم جثة أخرى من قطاع غزة إلى إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

سلمت حركة حماس الفلسطينية المسلحة جثة أخرى لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

وقالت حماس يوم الخميس إن الرفات تعود لأسير اختطف من إسرائيل.

وأكد معهد الطب الشرعي في تل أبيب لاحقا أن الجثة تعود لميني جودارد، أحد سكان كيبوتس بئيري، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل جودارد عن عمر يناهز 73 عاما خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ويزعم أن جثته نقلت إلى قطاع غزة.

وبعد عملية تسليم جثمان جودارد، يتبقى جثث ثلاث أسرى في القطاع الساحلي المحاصر، من بينهم أجنبي اختطف من إسرائيل.

وأعلنت حماس يوم الخميس أنها عثرت على الجثة في خان يونس جنوب قطاع غزة في اليوم نفسه.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، كان على الحركة الفلسطينية تسليم جميع رفات 28 رهينة قتلوا إلى إسرائيل. ومقابل كل جثة تعاد، تلتزم إسرائيل بدورها بنقل رفات 15 شخصا استشهدوا في قطاع غزة إلى السلطات هناك.