البيت الأبيض: أمريكا والأرجنتين اتفقتا على إطار تجاري

واشنطن- (د ب أ)

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة والأرجنتين اتفقتا على إطار تجاري يتضمن تخفيضات جمركية للصناعات الرئيسية.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن ستعمل على "إزالة الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض الموارد الطبيعية غير المتوفرة والمنتجات غير المسجلة ببراءة اختراع للاستخدام في التطبيقات الصيدلانية".

وفي المقابل، ستقدم بوينس آيرس "وصولا تفضيليا للسوق لصادرات السلع الأمريكية، بما في ذلك أدوية معينة، وكيماويات، وآلات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة طبية، ومركبات آلية، ومجموعة واسعة من المنتجات الزراعية".

كما شمل الإطار "عناصر أساسية"، تغطي اتفاقيات بشأن الملكية الفكرية، والبيئة، والوصول إلى الأسواق الزراعية.

وفي الأشهر الأخيرة، ضغطت الحكومة في بوينس آيرس بشكل مكثف من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الإكوادور وجواتيمالا والسلفادور.

وجاء في البيان أن: "الأرجنتين فتحت أسواقها أمام الماشية الحية الأمريكية، والتزمت بالسماح بوصول دواجن الولايات المتحدة إلى السوق في غضون عام واحد".

وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً للأرجنتين مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار لتعزيز السيولة، وقامت وزارة الخزانة بعمليات شراء واسعة النطاق للبيزو لدعم سعر الصرف.

وكان ترامب قد ربط مؤخرا مساعدته للأرجنتين بفوز الرئيس خافيير ميلي، الليبرالي المتشدد، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحقق ميلي، الذي ينظر إليه على أنه حليف وثيق لترامب، نصرا مفاجئا في انتخابات التجديد النصفي على الرغم من سلسلة من فضائح الفساد واستمرار ضعف الاقتصاد، الذي كان يحاول إعادته إلى المسار الصحيح باستقطاعات وإصلاحات جذرية.

وفي حديثه في كورينتس، بالقرب من الحدود مع باراجواي، احتفل ميلي بالصفقة، ووعد قائلا: "سنجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".