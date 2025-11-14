إسرائيل: اعتقال 4 من سكان القدس للاشتباه في دعمهم لتنظيم داعش

تل أبيب- (د ب أ)

ألقت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) القبض على أربعة أشخاص من سكان حي بيت صفافا في القدس، في العشرينات من عمرهم، للاشتباه في دعمهم لتنظيم داعش وشرائهم معدات عسكرية وأسلحة كانت معدة للاستخدام ضد اليهود فيما يسمونه "الحرب الكبرى في نهاية الزمان "، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن الجهتين.

وكشفت التحقيقات عن "أن المشتبه بهم كانوا يتابعون محتوى تابعا للتنظيم الإرهابي عبر الإنترنت، بما في ذلك مواد عن الفظائع ومقاطع فيديو لعمليات الإعدام من مناطق القتال التابعة للتنظيم في الخارج"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبتأثير من هذا المحتوى، خططوا للحصول على أسلحة استعدادًا لـ"حرب ضد اليهود".

ومن المتوقع توجيه اتهامات ضد اثنين من المشتبه بهم، بينما ستستمر التحقيقات بشأن الآخرين.

كان قد تم في شهر سبتمبر العام الجاري توجيه لائحة اتهام لشاب عربي ي أعلن ولاءه لداعش وخطط لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية.