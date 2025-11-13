مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يواجه معارضة بمجلس الأمن

وكالات

أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس، أن مشروع القرار المقدم من قبل أمريكا بمنح تفويض أممي لقوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.

وكانت وزعت أمريكا للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع بغزة، ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا.

أكدت مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن يؤيد خطة إنهاء الصراع في غزة.

ووفقًا للمصادر يجيز مشروع القرار إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، مع إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، مع إنشاء صندوق لدعم إعادة الإعمار.

وينص مشروع القرار على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل بحسب معايير نزع السلاح، مع وجود أمني مؤقت في محيط القطاع حتى يتم تحييد التهديدات.

وأضافت المصادر أن مشروع القرار المعدل يوضح أن سلطة "مجلس السلام" وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين.