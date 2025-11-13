وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدعم العسكري المقدم لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس:"أننا لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض".

وفي وقت سابق، أكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة تمتد لـ20 عاما، لمضاعفة المدة المعتادة مع اضافة شروط رؤية "أمريكا أولا" لكسب تأييد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كانت الاتفاقية السابقة تعهدت بتقديم دعم عسكري لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، ومن المحتمل أن تسعى تل أبيب للحصول على هذا المبلغ على الأقل في المستقبل.

مع ذلك، أشار الموقع الأمريكي، إلى أن تمرير الاتفاقية المحتملة سيكون أكثر تعقيدا في الوقت الراهن بسبب الإحباط المتزايد تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل قاعدة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

ومن المقرر، أن تنتهي الاتفاقية الحالية بين إسرائيل والولايات المتحدة التي وُقعت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2016 وتمتد لـ10 سنوات، في عام 2028، فيما تريد تل أبيب إبرام الاتفاقية الجديدة خلال العام المقبل.