وول ستريت: الشركات الأمريكية حققت مليارات الدولارات من حرب غزة

كتب : مصراوي

06:07 م 13/11/2025

وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحرب على قطاع غزة كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية.

وأكدت وول ستريت خلال تقرير لها اليوم الخميس، أن الشركات الأمريكية حققت مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل.

وذكرت أن أمريكا وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن مبيعات الأسلحة تضاعف بشكل كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة.

وأوضحت أن مبيعات الأسلحة بنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، وخلق تدفقا مستمرا للأرباح، مؤكدة: "أن العبء المالي لهذه الصفقات تحمله دافعو الضرائب الأمريكيون".

وأشارت إلى أن التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل ارتفع من 3.3 مليارات دولار سنويا إلى 6.8 مليارات في العام الماضي، دون احتساب المساعدات غير المباشرة.

