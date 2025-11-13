إعلان

أمريكا: تعويض بملايين الدولارات لأسرة ضحية حادث تحطم طائرة "بوينج"

كتب : مصراوي

12:49 م 13/11/2025

حادث تحطم طائرة بوينج

أمرت محكمة اتحادية في شيكاغو، شركة "بوينج" الأمريكية بدفع ما يزيد عن 28 مليون دولار لأسرة موظفة بيئية في الأمم المتحدة، لقيت مصرعها في حاث تحطم طائرة "737 ماكس" في إثيوبيا عام 2019.

ويُعتبر الحكم الذي صدر لصالح عائلة شيخة جارج، الأول من بين عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة الأمريكية على خلفية الحادث الذي أودى بحياة 157 راكبا، وحادث منفصل في إندونيسيا عام 2018 أسفر عن مصرع 346 شخصا.

وبموجب اتفاق توصل إليه الطرفان، ستحص عائلة جارج على 35.85 مليون دولار الذي حكمت به هيئة المحلفين، إلى جانب 26% فائدة، بينما تلتزم شركة "بوينج بعدم الاستئناف على الحكم، وفق محامي العائلة.

وعبّرت الشركة الأمريكية في بيان، عن أسفها العميق لجميع عائلات الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في الحادثين، مضيفة "بينما تمكنا من حل غالبية هذه المطالبات عبر تسويات، فإن الأسر يحق لها أيضا متابعة مطالباتها من خلال محاكمات الأضرار في المحكمة. نحن نحترم حقهم في القيام بذلك".

كانت الموظفة الأممية، تبلغ من العمر 32 عاما حينما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة من أديس أبابا إلى كينيا بعد دقائق قليلة من إقلاعها.

وزعمت الدعوى القضائية، أن الطائرة كانت مصممة بشكل معيب وأن شركة "بوينج" أخفقت في تحذير الركاب والجمهور من مخاطرها.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية، بعد 5 أشهر من تحطم طائرة "ليون إير" الرحلة 610 في بحر جاوة بإندونيسيا، بسبب مساهمة نظام الطيار الآلي في الطيران خلال الرحلتين.

وأفادت الشركة الأمريكية في تصريحات سابقة لوكالة "رويتر" البريطانية، بأنها نجحت في تسوية أكثر من 90% من عشرات الدعاوى القضائية واتفاقية تأجيل المقاضاة ومدفوعات أخرى.

شيكاغو أمريكا ملايين الدولارات طائرة بوينج

