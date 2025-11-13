الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ610 ملايين جنيه خلال أسبوع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية قوية ضد الجريمة المنظمة، وأسفرت الحملات خلال أسبوع واحد عن ضبط قضايا غسل أموال بلغت قيمتها 610 ملايين جنيه، تورط فيها عدد من العناصر الإجرامية العاملة في تجارة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن المتورطين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال أنشطة واستثمارات ظاهرها مشروع، في محاولة للتهرب من الملاحقة الأمنية والقانونية.

وأكدت الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، مع التركيز على استهداف العناصر التي تحقق ثروات طائلة من أنشطة غير قانونية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات المكثفة لرصد التحركات المشبوهة وضبط المتورطين، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

