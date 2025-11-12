وكالات

أدان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء، أعمال العنف التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال زامير خلال تصريحات إعلامية اليوم، إنه يتابع عن كثب حوادث العنف الأخيرة التي اعتدى فيها الإسرائيليون على فلسطينيين وحتى على إسرائيليين آخرين.

وأكد أن جيش الاحتلال لن يتسامح مع تصرفات أقلية إجرامية تشوه صورة الجمهور الإسرائيلي الملتزم بالقانون، وتتناقض مع قيم قوات الاحتلال وتشكل تجاوزًا للخط الأحمر.

كما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الأربعاء ما وصفه بالهجوم "المروع والخطير" الذي نفذه مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعا إلى وضع حد لموجة متزايدة من عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة.

أضافت تصريحات هرتسوج صوتا قويا إلى الانتقادات الصامتة من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين لعنف المستوطنين.

وقال هرتسوج إن العنف الذي ارتكبته "مجموعة" من الجناة "يتجاوز خطا أحمر"، مضيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يجب على جميع سلطات الدولة أن تتحرك بشكل حاسم للقضاء على هذه الظاهرة وتعزيز مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يحموننا ليلا ونهارا".

جاءت تصريحات هرتسوج بعد أن هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المقنعين قريتي بيت ليد ودير شرف الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الثلاثاء، وأضرموا النار في السيارات والممتلكات الأخرى قبل أن يشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين.