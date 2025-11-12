إعلان

الاحتلال يجري مناورات عسكرية غير مسبوقة بالضفة

كتب : مصراوي

09:30 م 12/11/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن المناورات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها للجيش.

وأكد زامير خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن المناورات اختبرت أداء الفرقة الشرقية الجديدة التي تم تشكيلها بناء على دروس الحرب.

وأضاف:"سنقوم بتعزيز قواتنا في كل مكان لمواصلة إحباط الإرهاب ومنع التهديدات القادمة".

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، بأن إسرائيل تخطط لإقامة حي استيطاني في قلنديا شمال القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه محافظة القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة نفسها مما ينذر بتهجير عشرات العائلات المقدسية.

وقالت كالكاليست في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة القدس ستعقد الشهر المقبل جلسة لإقامة حي استيطاني ضخم لليهود المتزمتين (الحريديم) في منطقة عَطَروت وعلى أرض مطار القدس القديم في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة ورام الله.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، أن سكان قرية أم الخير في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواجهون خطر التهجير القسري بعد صدور قرار من السلطات الإسرائيلية بهدم جماعي لمنازلهم وممتلكاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي المناورات العسكرية الإسرائيلية الضفة الغربية إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت