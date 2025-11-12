الاحتلال يجري مناورات عسكرية غير مسبوقة بالضفة

وكالات

قال ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن المناورات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها للجيش.

وأكد زامير خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن المناورات اختبرت أداء الفرقة الشرقية الجديدة التي تم تشكيلها بناء على دروس الحرب.

وأضاف:"سنقوم بتعزيز قواتنا في كل مكان لمواصلة إحباط الإرهاب ومنع التهديدات القادمة".

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، بأن إسرائيل تخطط لإقامة حي استيطاني في قلنديا شمال القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه محافظة القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة نفسها مما ينذر بتهجير عشرات العائلات المقدسية.

وقالت كالكاليست في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة القدس ستعقد الشهر المقبل جلسة لإقامة حي استيطاني ضخم لليهود المتزمتين (الحريديم) في منطقة عَطَروت وعلى أرض مطار القدس القديم في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة ورام الله.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، أن سكان قرية أم الخير في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواجهون خطر التهجير القسري بعد صدور قرار من السلطات الإسرائيلية بهدم جماعي لمنازلهم وممتلكاتهم.