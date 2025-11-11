إعلان

قبعة تحمل شعار MAGA.. الشرع يكشف تلقيه هدية رمزية من ترامب بالبيت الأبيض

كتب : مصراوي

07:42 ص 11/11/2025

الشرع وترامب

وكالات

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه تلقى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية خلال لقائهما مساء أمس في البيت الأبيض، وهي قبعة حملته الانتخابية التي تحمل شعار MAGA .

وصرح الشرع بذلك خلال حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ووصف ترامب، في تصريحات مصاحبة للقاء، الرئيس الشرع بأنه "قائد قوي للغاية" و"شخص صلب"، في إشارة إلى تقديره للدور الذي يلعبه في الظروف الراهنة.

وتشتهر هذه القبعة — التي تُباع رسميا في متجر ترامب بسعر 55 دولارا — كرمز معروف لحملته الانتخابية التي تحمل شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وتُعد من أكثر الهدایا رمزية وانتشارا في السياق السياسي الأمريكي.

ويعتبر تبادل الهدية، رغم بساطتها، إشارة سياسية لافتة تُقرأ كعلامة على تقارب في العلاقة بين البلدين، بعد أكثر من عقد من التوتر الدبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.

