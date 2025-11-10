الأمم المتحدة: 89 ألف شخص نزحوا من الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع

وكالات

حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تفاقم الأزمة بشمال دارفور مع انتشار العنف خارج مدينة الفاشر.

وأكد المتحدث باسم غوتيريش، أنه بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر نزح نحو 89 ألف شخص منها ومن القرى المجاورة.

وأوضح المتحدث أن العنف يتصاعد في كردفان، ما أدى إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وموجات نزوح جديدة

ودعا المتحدث باسم غوتيريش، إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بالسودان

وفي وقت سابق، أكدت أطباء السودان، أن الدعم السريع جمعت مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، وقامت بدفن بعضها في مقابر جماعية وحرقت أخرى بالكامل.

أضافت:"في جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية، حيث قامت الدعم السريع خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل في محاولةٍ يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين".

وأكدت أن ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها الدعم السريع، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والدينية التي تحرّم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حق الدفن الكريم.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذه الجرائم المروّعة، محملة قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر.