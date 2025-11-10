أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين قسريا بالفاشر

وكالات

قالت شبكة أطباء السودان، إنه تتابع بقلق تقارير موثوقة تؤكد تدهور الأوضاع داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكدت أطباء السودان في بيان لها اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين قسري داخل الفاشر، مع انعدام مقومات الحياة.

وأشارت شبكة الأطباء، إلى أن هناك نساء وفتيات في الفاشر تعرضن لانتهاكات جسيمة على أيدي عناصر من الدعم السريع.

وفي وقت سابق، أكدت أطباء السودان، أن الدعم السريع جمعت مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، وقامت بدفن بعضها في مقابر جماعية وحرقت أخرى بالكامل.

أضافت:"في جريمةٍ جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية، حيث قامت الدعم السريع خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل في محاولةٍ يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين".

وأكدت أن ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها الدعم السريع، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والدينية التي تحرّم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حق الدفن الكريم.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات هذه الجرائم المروّعة، محملة "قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر".