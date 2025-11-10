إعلان

نتنياهو: سنشكل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر تمثل الأغلبية العظمى

كتب : مصراوي

06:47 م 10/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي لجنة تحقيق تُشكل للنظر في أحداث السابع من أكتوبر يجب أن تكون متوازنة وتستمع إلى جميع الأطراف وتحظى بثقة الجمهور.

وأضاف نتنياهو، في كلمته أمام الكنيست، أن الحكومة ستعمل على تشكيل لجنة تحقيق تمثل الأغلبية العظمى من الإسرائيليين، مؤكداً أهمية أن تكون هذه اللجنة مستقلة وموضوعية في عملها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لهجوم غير مسبوق في 11 سبتمبر، وشكلت لجنة تحقيق متوازنة، داعياً إلى أن تحذو إسرائيل النهج ذاته لضمان الشفافية واستخلاص الدروس من الأحداث.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل مصممة على أن يصبح قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، مؤكداً أن الدولة ستواجه أي هجوم وستكبد أعداءها أثماناً باهظة.

