بالتعاون مع أمريكا.. إسرائيل: سنتخذ القرار بشأن عناصر حماس المحاصرين في غزة

كتب : مصراوي

05:52 م 10/11/2025

غزة

وكالات

قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سوف يتم اتخاذ القرار الخاص بعناصر حماس المحاصرين في قطاع غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باللغة الإنجليزية شوش بدروسيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع جاريد كوشنر(صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، حول نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وسبل ضمان عدم مشاركة حماس في حكم القطاع.

وفيما يتعلق بـ"العناصر الـ 200" الذين تم حصارهم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، أضافت أن أي قرار بشأن عناصر حماس سيتم اتخاذه بالتعاون مع إدارة ترامب.

يذكر أنه مع اقتراب المرحلة الأولى من الاتفاق من نهايتها، اجتمع كوشنر، اليوم الاثنين، مع نتنياهو في القدس.

وبموجب المرحلة الأولي، سلمت حماس 24 جثمانا لأسيرًا، وسلمت إسرائيل 315 جثة لفلسطينيين، أما تفاصيل المرحلة الثانية، التي تشمل نشر قوة أمنية دولية، ونزع سلاح حركة حماس، ووضع ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب، فلم تحسم بعد.

ولم تدل حركة حماس بأي تعليق رسمي بشأن احتمال إجراء صفقة لتأمين خروج مقاتليها العالقين فيما يعرف بـ "المنطقة الصفراء" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكنها أقرت بوقوع اشتباكات هناك.

غزة عناصر حماس إسرائيل أمريكا

