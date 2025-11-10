إعلان

تايلاند تعلن تعليق اتفاق السلام مع كمبوديا

كتب : مصراوي

12:02 م 10/11/2025

تايلاند وكمبوديا

وكالات

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام مع كمبوديا، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا في دورية قرب الحدود، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، وقّع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت "اتفاقية سلام" مشتركة، تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الأعمال العدائية بين تايلاند وكمبوديا قد انتهت في يوليو الماضي، وجاء وقف إطلاق النار بعد وقت قصير من تحذير ترامب من أن حربهما ستُعرّض اتفاقياتهما التجارية ومفاوضاتهما بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة للخطر.

تايلاند اتفاق السلام كمبوديا تايلاند وكمبوديا

