الإعصار فونج وونج يبتعد عن الفلبين مخلفًا قتيلين و 4 ,1 مليون نازح



مانيلا- (أ ب)

ابتعد الإعصار فونج وونج عن شمال غرب الفلبين اليوم الاثنين بعد أن تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، وأدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مقاطعات بأكملها، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل ونزوح أكثر من 4ر1 مليون شخص آخر.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار نحو الشمال الغربي باتجاه تايوان.

واجتاح فونج وونج شمالي الفلبين بينما كانت البلاد لا تزال تتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار كالمايجي، الذي أودى بحياة 224 شخصا على الأقل في المقاطعات الوسطى يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يضرب فيتنام، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل.

وضرب فونج وونج اليابسة في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية ليل أمس الأحد باعتباره إعصارا عملاقا برياح مستدامة تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة (115 ميلا في الساعة) وعواصف تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة (143 ميلا في الساعة).

وقال خبراء الأرصاد الحكوميون إن العاصفة التي يبلغ عرضها 800 كيلومتر (1100 ميل) ضعفت أثناء اجتياحها للمقاطعات الشمالية الجبلية والسهول الزراعية ليلا قبل أن تبتعد عن مقاطعة لا يونيون متجهة نحو بحر الصين الجنوبي.

وقال المسؤولون إن شخصا غرق في الفيضانات المفاجئة في مقاطعة كاتاندوانيس الشرقية، وتوفيت امرأة أخرى في مدينة كاتبالوجان بمقاطعة سامار شرقي البلاد عندما انهار منزلها فوقها.

وانتقل أكثر من 4ر1 مليون شخص إلى ملاجئ الطوارئ أو منازل الأقارب قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، ولايزال حوالي 318 ألف منهم في مراكز الإجلاء اليوم الاثنين.

وتتعرض الفلبين لحوالي 20 إعصارا وعاصفة كل عام. كما تتعرض البلاد في كثير من الأحيان للزلازل ولديها أكثر من عشرة براكين نشطة، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث في العالم.