أكسيوس: الشرع سيلتقي ترامب في واشنطن الشهر الجاري

القاهرة/واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في البيت الأبيض بعد نحو 10 أيام، وفقا لما أورده موقع أكسيوس.

وذكرت أكسيوس اليوم السبت أن الشرع من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في العاشر من نوفمبر الجاري.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس براك، اللقاء المرتقب في تصريح لأكسيوس، فيما أفادت قناة "سوريا" التابعة للحكومة السورية أيضًا عن الرحلة المخطط لها.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يوقع الشرع خلال زيارته إعلانا رسميا في البيت الأبيض، يقضي بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يصدر في البداية أي تأكيد رسمي للزيارة من جانب واشنطن أو دمشق.