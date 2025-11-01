إعلان

أكسيوس: الشرع سيلتقي ترامب في واشنطن الشهر الجاري

كتب : مصراوي

08:47 م 01/11/2025

دونالد ترامب وأحمد الشرع أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة/واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في البيت الأبيض بعد نحو 10 أيام، وفقا لما أورده موقع أكسيوس.

وذكرت أكسيوس اليوم السبت أن الشرع من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في العاشر من نوفمبر الجاري.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس براك، اللقاء المرتقب في تصريح لأكسيوس، فيما أفادت قناة "سوريا" التابعة للحكومة السورية أيضًا عن الرحلة المخطط لها.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يوقع الشرع خلال زيارته إعلانا رسميا في البيت الأبيض، يقضي بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يصدر في البداية أي تأكيد رسمي للزيارة من جانب واشنطن أو دمشق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرع سيلتقي ترامب في واشنطن دونالد ترامب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الرئيس الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن