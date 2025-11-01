إعلان

قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

كتب : مصراوي

01:24 م 01/11/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قريتي أوفانيا والحرية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 مركبة انطلقت من الحميدية وتوغلت في محيط قرية أوفانيا وصولًا إلى التل الأحمر بريف القنيطرة الشمالي.

كما فصلت قوات الاحتلال بحاجز قرية الصمدانية الغربية بمحافظة القنطيرة السورية عن بلدة الحميدية وتغلق الطريق أمام الأهالي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وبين 8 ديسمبر 2024 (سقوط النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وفراره إلى روسيا) ويوليو الماضي، أنشأ الجيش الإسرائيلي 10 نقاط عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، لكنه ضاعف هذا العدد تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 19 نقطة، بحسب قناة "العربية/الحدث".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال ريف القنيطرة سوريا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة