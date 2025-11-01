قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

وكالات

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قريتي أوفانيا والحرية بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 مركبة انطلقت من الحميدية وتوغلت في محيط قرية أوفانيا وصولًا إلى التل الأحمر بريف القنيطرة الشمالي.

كما فصلت قوات الاحتلال بحاجز قرية الصمدانية الغربية بمحافظة القنطيرة السورية عن بلدة الحميدية وتغلق الطريق أمام الأهالي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وبين 8 ديسمبر 2024 (سقوط النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وفراره إلى روسيا) ويوليو الماضي، أنشأ الجيش الإسرائيلي 10 نقاط عسكرية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، لكنه ضاعف هذا العدد تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 19 نقطة، بحسب قناة "العربية/الحدث".