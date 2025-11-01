وزير خارجية ألمانيا يختتم جولته في الشرق الأوسط بزيارة مفاجئة لإسرائيل

المنامة/تل أبيب- (د ب أ)

يختتم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم السبت، جولته التي استغرقت عدة أيام في منطقة الشرق الأوسط بزيارة البحرين وإسرائيل.

وقد أُضيفت محطة إسرائيل إلى برنامج الجولة خلال طريق العودة إلى برلين بشكل مفاجئ.

وذكرت مصادر من وفد الوزير أن فاديفول تلقى خلال جميع لقاءاته التي أجراها في الجولة طلبات لنقل رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيقوم به خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في تل أبيب.

وكان الوزير الألماني زار منذ يوم الأربعاء الماضي الأردن وسوريا ولبنان.

وفي البحرين، يعتزم الوزير الألماني إلقاء كلمة صباح اليوم أمام مؤتمر أمني إقليمي حول موضوع "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"، والمشاركة في جلسة نقاشية.

وإلى جانب فاديفول يشارك على المنصة كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ومنسقة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد.

ويعد المؤتمر الذي يحمل اسم "حوار المنامة"، بمثابة نظير شرق أوسطي لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن.