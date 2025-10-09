إعلان

ترامب: لم أوقف 8 حروب من أجل جائزة نوبل بل لإنقاذ الناس

كتب-عبدالله محمود:

11:18 م 09/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجميع يحتفل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه يحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي ولن يجبر أحد من السكان على مغادرتها.

وأضاف ترامب، خلال استقبل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في البيت الأبيض، أنه يسعى لإنهاء وتسوية الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًأ إلى أنه أوقف 8 حروب.

وتابع ترامب "لم أسو كل هذه الحروب من أجل الظفر بجائزة نوبل بل من أجل إنقاذ حياة الناس وأيا ما تفعله لجنة الجائزة فلا بأس".

وأوضح ترامب أن أمريكا تبيع أسلحة كثيرة للناتو من أجل أن تذهب إلى أوكرانيا، مشددًا "أنه إذا هاجم بوتين فنلندا سيدافع عنها".

واستكمل: "طلبت من دول الناتو أن يدفعوا 5% وليس 2% من الناتج الإجمالي المحلي ولكن إسبانيا متأخرة عن الركب وربما نخرجهم من الناتو".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه قد يفرض مزيدا من العقوبات على روسيا.

