خليل الحية: غزة صنعت المعجزات خلال العامين الماضيين

قال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، إن "الحركة تتقدم بالتقدير العميق للأخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ولكل من شاركنا الدم والمعركة في اليمن ولبنان والعراق وإيران".

وثمن الحية خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، "جهود ودعم وتضامن أحرار العالم الذين خرجوا بالملايين نصرة لغزة"، مشيراً إلى التقدير الخاص للمتضامنين في قوافل البر والبحر.

وأكد الحية أن غزة صنعت المعجزات خلال العامين الماضيين في مواجهة إسرائيل، قائلاً: "غزة ألهمت الأحرار وداوت الجراح".

وتابع: "عامان وغزة تدافع عن القدس والأقصى، وتقاتل العدو بكل بسالة وبجرأة منقطعة النظير، وتؤكد أنها محرمة على أعدائها ورجالها لا ينكسرون ولا يضرهم من خذلهم".

وأضاف الحية: "نقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة الصفر، وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال وآلياته، ولم ندخر جهداً من أجل وقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة".

وأوضح رئيس الوفد المفاوض أن حماس تعاملت بمسؤولية عالية أمام خطة الرئيس الأمريكي، وقدمت رداً يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويتضمن رؤيتها لوقف الحرب.

وأكد الحية أن "الوفد المفاوض حضر إلى مصر متسلحاً بالمسؤولية والإيجابية، ما مكنه مع قوى المقاومة من إنجاز اتفاق نقدمه لشعبنا العزيز".