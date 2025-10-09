إعلان

البث الإسرائيلية: انتهاء اجتماع الكابينت دون التصويت على اتفاق غزة

كتب : مصراوي

09:50 م 09/10/2025

اجتماع الكابينت أرشيفية

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) دون التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه لم يجر تصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال اجتماع المجلس الوزاري، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين في غزة (20 منهم أحياء). مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

