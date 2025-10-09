ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل

وكالات

وصل الوفد التفاوضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات الأربعاء في مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، التقيا كوشنر و ويتكوف بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المرجح أن يصل الرئيس الأمريكي إلى القدس المحتلة يوم الأحد المقبل، إذ أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ترامب سيزور القدس على الأرجح الأحد المقبل. بينما يرتقب أيضًا أن يزور مصر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.