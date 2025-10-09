إعلان

ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

07:12 م 09/10/2025

ويتكوف وكوشنر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وصل الوفد التفاوضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات الأربعاء في مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، التقيا كوشنر و ويتكوف بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المرجح أن يصل الرئيس الأمريكي إلى القدس المحتلة يوم الأحد المقبل، إذ أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ترامب سيزور القدس على الأرجح الأحد المقبل. بينما يرتقب أيضًا أن يزور مصر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إسرائيل الوفد التفاوضي للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ستيف ويتكوف مفاوضات شرم الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)