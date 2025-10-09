قيادي بحماس: المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن

وكالات

قال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة، إن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن، لافتًا إلى أن الوسطاء يواصلون جهودًا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة.

وأضاف القيادي، أن حماس تجري حوارًا وطنيًا مع الفصائل لتوحيد الموقف من رد الاحتلال على كشوف أسرى المقاومة، كاشفًا أن الحركة سلمت صباح اليوم ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية لتطبيق الاتفاق.

وأوضح المصدر في حماس: "ردنا النهائي للوسطاء يشمل الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب"، مؤكدًا أن اللقاءات في شرم الشيخ جرت عبر الوسطاء فقط دون حضور أو تواصل مباشر مع وفد إسرائيل.

وتُعد قائمة أسماء المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى، محل جدل كبير بين حماس وإسرائيل، إذ ترفض الأخيرة عددًا من الأسماء الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم بمن فيهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وشددت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في بيان، عصر اليوم، أن مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، رغم الضغوط الداخلية والدولية لإطلاق سراحه.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.