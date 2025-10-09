هل انتهت الحرب في غزة؟ ومتى يدخل وقف النار حيز التنفيذ؟

رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، خلال مفاوضات شرم الشيخ، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ هجمات في مناطق متفرقة من القطاع.

على ضوء ذلك، برزت عدّة تساؤلات حول واقعية الإعلان: فهل انتهت الحرب في غزة؟. وفي حال انتهت، متى يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ؟

ظهرت بوادر الاختراق في مفاوضات شرم الشيخ، أثناء مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع وزير خارجيته ماركو روبيو إليه وقام بتدوين ملاحظة سريعة، قبل أن يقول ترامب للصحفيين: "لقد تسلّمت رسالة من وزير الخارجية تقول إننا بتنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط".

📹 سي إن إن: يبدو أن المذكرة التي سلمها روبيو لترمب خلال طاولته المستديرة تشير إلى أن اتفاقاً بشأن غزة قريب جداً#حرب_غزة pic.twitter.com/XhVGPENaBm — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 8, 2025

لاحقا، كتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن حماس وإسرائيل وقّعتا على المرحلة الأولى خطته للسلام في غزة.

قال ترامب في جزء آخر من منشوره: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى قريبا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ردًا على إعلان ترامب، كتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "أكس" "بعون الله، سنعيدهم جميعا (الأسرى) إلى الوطن".

With God's help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

بدورها، أعلنت حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، داعية الدول الوسيطة إلى إجبار إسرائيل على الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل الإعلام العبرية بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حلول الساعة 12 ظهر اليوم. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن تطبيق الاتفاق سيبدأ بعد موافقة الحكومة عليه.

مع ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شوش بيدروسيان في بيان، عصر اليوم، إن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في وقت لاحق من اليوم.

وأشار بيدروسيان، إلى أنه بعد تلك المهلة ستبدأ فترة زمنية مدتها 72 ساعة التي سيتم فيها إطلاق سراح الأسرى من غزة وإعادتهم إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في الساعة الـ5 مساء اليوم الخميس، للتصويت على الاتفاق؛ إذ تستوجب عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين موافقة الحكومة، وسط معارضة معلنة من بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

بعد ذلك، يتيح القانون الإسرائيلي مهلة زمنية قصيرة لتقديم التماسات الطعن على قرار الحكومة حال الموافقة عليه، قبل بدء تطبيق الاتفاق.

هل انتهت الحرب في غزة؟

رغم توافق الطرفين على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، فإن عدّة بنود لا تزال تحتاج إلى المناقشة والتفاوض كما أوردت حركة حماس في ردّها على الخطة.

ومع أن الاتفاق يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مسار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، فإن بعض التفاصيل الجوهرية لم تتم مناقشتها حتى الآن.

وتأتي مسألة نزع سلاح حماس في مقدمة هذه البنود، والتي تُعد نقطة مركزية في خطة ترامب. فعلى مدار جولات المفاوضات السابقة رفضت الحركة التخلي عن سلاحها مشترطة قيام الدولة الفلسطينية للتفريط فيه.

إلى جانب ذلك، يُشكّل مستقبل الحكم في غزة نقطة خلافية كبيرة، إذ تنص خطة الرئيس الأمريكي على استبعاد حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية غير سياسية تحت إشراف هيئة دولية يقودها ترامب نفسه، لحين تشكيل سلطة فلسطينية إصلاحية.

وعلى الرغم من قبوله خطة ترامب، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة.

وأكدت حركة حماس اليوم، أنها لن تتخلى عن "الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

كذلك، تُعد قائمة أسماء المعتقلين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى، محل جدل كبير، إذ ترفض إسرائيل عددا من الأسماء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم بمن فيهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وشددت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في بيان، عصر اليوم، أن مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، رغم الضغوط الداخلية والدولية لإطلاق سراحه.

اقرأ أيضا:

مروان البرغوثي: الرجل الذي يرى نتنياهو خروجه قيامًا للدولة الفلسطينية.. ماذا نعرف عنه؟

وفي هذا الشأن، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر إسرائيلي، أن المفاوضات حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين لا تزال جارية، لافتة إلى أن المسألة لم يتم حلها بعد.

وأوضح المصدر، أن حماس تطالب بالإفراج عن معتقلين لم توافق إسرائيل عليهم بعد.

وكشف مصدر فلسطيني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن من الممكن أن تُفرج إسرائيل عن ما يصل إلى 1950 معتقلا فلسطينيا، بينهم 1700 من غزة.

وفي ظل هذه الخلافات، يبقى المشهد حول حقيقة انتهاء الحرب ضبابيا ومرهونا بقدرة الوسطاء على إقناع حماس وإسرائيل بتقديم مزيد من التنازلات في المفاوضات.