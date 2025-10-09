الدبابات الإسرائيلية تفتح نيرانها في شارع الرشيد بغزة

لدبابات الإسرائيلية تفتح نيرانها في شارع الرشيد بغزة

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النيران في جزء واحد على الأقل من قطاع غزة، قبل ساعات من توقيع المجلس الوزاري على اتفاق وقف إطلاق النار.

وظهر الدبابات في مقطع فيديو، بينما تطلق نيرانها صوب الجنوب على امتداد الطريق الساحلي لشارع الرشيد، لمنع الفلسطينيين من العودة شمالا نحو مدينة غزة التي أمر جيش الاحتلال بإخلائها الشهر الماضي.

وحذّر الدفاع المدني في غزة، الفلسطينيين في جنوب القطاع من التحرك أو العودة حاليا، وانتظار الإعلان الرسمي بالسماح بالعودة وتطهير شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال موجودة في عدة مناطق خطرة، محذّرة من أن التحرك العشوائي للمواطنين قد يعرض حياتهم للخطر.

ودعت وزارة الداخلية في غزة، المواطنين إلى توخي الحذر في الساعات الأخيرة قبل بدء سريان وقف النار لضمان سلامتهم.

وأفادت مستشفى الشفاء، باستشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.