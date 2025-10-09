إعلان

بعد وقف النار.. إيطاليا: مستعدون لإرسال قوات لحفظ السلام في غزة

كتب : مصراوي

01:03 م 09/10/2025

غزة

مصراوي

رحّب وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو تاجاني، باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ.

وأعلن تاجاني، استعداد إيطاليا لإرسال قوات للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية المحتملة في غزة لإعادة توحيد الفلسطينيين.

وقال تاجاني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الخميس: "أخبار عظيمة جاءت من الشرق الأوسط: السلام قريب. إيطاليا التي دعمت دائما الخطة الأمريكية مستعدة للقيام بدورها لتعزيز وقف النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأضاف تاجاني: "مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا مستعدون لإرسال قوات في حال إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

