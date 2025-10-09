إعلان

الأمم المتحدة تدعو لبدء سريع في تقديم المساعدات لقطاع غزة

كتب : مصراوي

10:06 ص 09/10/2025

الأمم المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك- (د ب أ)

بعد التوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء حرب غزة، دعا منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى بدء سريع في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وكتب فليتشر على منصة "إكس": "دعونا نُخرج الرهائن، ونقدم المساعدات بسرعة... فرقنا في حالة تعبئة كاملة لتحريك الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح"، مضيفا في المقابل أن الفرق بحاجة إلى ممرات آمنة للوصول إلى المعوزين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر. وبحسب بيانات ترامب، سيُفرج قريبا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما ستسحب إسرائيل قواتها في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية إلى خطوط متفق عليها. وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة مساعدات غزة غزة حركة حماس إنهاء حرب غزة إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟
يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات