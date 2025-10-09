الأمم المتحدة تدعو لبدء سريع في تقديم المساعدات لقطاع غزة

نيويورك- (د ب أ)

بعد التوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء حرب غزة، دعا منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى بدء سريع في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وكتب فليتشر على منصة "إكس": "دعونا نُخرج الرهائن، ونقدم المساعدات بسرعة... فرقنا في حالة تعبئة كاملة لتحريك الشاحنات على نطاق واسع وإنقاذ الأرواح"، مضيفا في المقابل أن الفرق بحاجة إلى ممرات آمنة للوصول إلى المعوزين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر. وبحسب بيانات ترامب، سيُفرج قريبا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما ستسحب إسرائيل قواتها في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية إلى خطوط متفق عليها. وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق.