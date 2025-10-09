ترامب يتحدث عن إعادة إعمار غزة.. ودور أمريكا في حفظ السلام

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرهائن المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الإثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن المرحلة الأولى من وقف لإطلاق النار.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز": "سترون غزة يعاد بناؤها سنشارك في مساعدتهم على إنجاح هذه العملية والحفاظ على السلام فيها".

وحسبما ذكر ترامب فإن الولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام في غزة.

وكان ترامب قد قال في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس": "يريدون مني أن ألقي خطابا في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي، قائلا: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم كانت مكالمتي مع بيبي نتنياهو رائعة، وهو سعيد جدا، ويستحق أن يكون كذلك. إنه إنجاز كبير. لقد توحد العالم بأسره للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأعلن ترامب في وقت سابق على منصة تروث سوشيال أن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام.

هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا للغاية، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".

وأوضح أنه "سيُعامل جميع الأطراف بعدالة. إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة.

ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام"، وفقا لسكاي نيوز.