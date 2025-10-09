إعلان

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وترامب أجريا محادثة مؤثرة وودية للغاية

كتب : مصراوي

03:21 ص 09/10/2025

نتنياهو وترامب

وكالات

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثة بأنها كانت "مؤثرة وودية للغاية"، حيث هنأ القائدان كل منهما الآخر على ما وصفه بالـ "الإنجاز التاريخي" المتمثل في توقيع الاتفاقية الخاصة بوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وجاء في البيان أن "نتنياهو شكر ترامب على كل جهوده وعلى قيادته العالمية، فيما هنأ ترامب نظيره الإسرائيلي على قيادته الحازمة والإجراءات التي قادها".

واتفق الزعيمان على "استمرار التعاون الوثيق بينهما"، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفقا لروسيا اليوم.

