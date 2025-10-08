سي إن إن: من غير المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح البرغوثي وسعدات

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، الأربعاء، إن من غير المتوقع ان تفرج إسرائيل عن القياديين الفلسطينيين مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المحتمل بين إسرائيل وحماس.

وطالب حركة حماس، بالإفراج عن البرغوثي كجزء من المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة والتفاوض على إنهاء الحرب.

وذكر مسؤول في حماس، إن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تبادلوا قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق.

ومن غير المرجح أن توافق إسرائيل على الإفراج عن البرغوثي؛ نظرا لمكانته البارزة بين الفلسطينيين وقدرته على توحيدهم وقيادتهم نحو إقامة دولة فلسطينية.

