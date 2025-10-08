مسؤول إسرائيلي عن مفاوضات شرم الشيخ: نشعر بتفاؤل حذر

كشف مسؤول إسرائيلي كبير، لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات شرم الشيخ لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن هناك تقدما ملموسا في المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة، حيث أنهم يشعرون بـ"تفاؤل حذر".

وفي السياق ذاته، نقل أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن المحادثات أحرزت تقدما جيدا، وأن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منذ مساء الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.

وأكد مسؤول إسرائيلي لقناة العربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن خطتها لإنهاء حرب غزة، لافتًا إلى أن الموقف العربي له وزن غير مسبوق في مفاوضات شرم الشيخ.

وكان انضم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون كبار آخرون، صباح الأربعاء، إلى اليوم الثالث من محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ.