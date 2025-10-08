إعلان

إسرائيل توقف أسطولا آخر كان في طريقه إلى غزة

كتب : مصراوي

09:59 ص 08/10/2025

إسرائيل توقف أسطول

(د ب أ)

ذكر نشطاء على متن أسطول آخر، كان يحاول التوجه إلى قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية استولت على سفنهم. وكان الأسطول قد خضع للمراقبة في الأيام الأخيرة .

وسبق عملية الاستيلاء على الأسطول تحذيرا للسفن بالعودة لأنها تدخل منطقة تخضع لحصار بحري.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان إن "محاولة عبثية أخرى لخرق الحصار البحري القانوني والدخول إلى منطقة قتال، انتهت بلا شيء"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة، "يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون وبصحة جيدة. ومن المتوقع ترحيلهم بشكل سريع".

وأمس الثلاثاء، تم ترحيل 131 ناشطا من الأسطول الضخم الذي تم اعتراضه في يوم الغفران، عبر جسر اللنبي. بعضهم يحمل جنسيات دول عربية، من بينهم حفيد نيلسون مانديلا.









